Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
DENİZLİ'DEN ANTALYA İSTİKAMETİNE GİDEN BİR SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ İLE KAZA YAPTI. MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.
Denizli’den Antalya istikametine giden bir sürücü otomobil ile kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Acıpayam ilçesi, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 CVU 31 plakalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Yeniköy kavşağı olarak bilinen noktada kaza meydana geldi. Kazada savrulan otomobil, takla atması sonucunda ters bir şekilde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü otomobil altında kaldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılamayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve nöbetçi savcılık olay yerinde incelemelerde bulundu.
Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün 58 yaşında olduğu belirtilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri trafiğin aksamaması için tek şeritten ilerlerken, hurdaya dönen otomobilin yoldan çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25