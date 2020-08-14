Denizli’de trafik ışıklarıyla ’Maskeni Tak’ çağrısı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINIYLA MÜCADELEDE VATANDAŞLARIN FARKINDALIKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDE KIRMIZI IŞIĞA "MASKENİ TAK" YAZILARI YERLEŞTİRDİ.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları yerleştirdi.
Korona virüse karşı ilk günden bu yana aldığı önlemlerle başarılı çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kent merkezindeki ana arter ve kavşaklarda yer alan trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları yerleştirildi. Kentin önemli kavşaklarında yer alan 50 dolayında trafik sinyalizasyon sisteminde yer alan kırmızı ışığa "Maskeni Tak" yazıları ile sürücülere bir kez daha maske kullanımının önemini hatırlatan Büyükşehir Belediyesinin uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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