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Denizli’de toplam araç sayısı 446 bin 9’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de toplam araç sayısı 446 bin 9’a ulaştı.

DENİZLİ 26.01.2022, 13:03
Denizli’de toplam araç sayısı 446 bin 9’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de toplam araç sayısı 446 bin 9’a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de 2020 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 427 bin 378 iken, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında bir artış göstererek 446 bin 9’a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,7 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla 215 bin 984’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 215 bin 984 adet otomobil, 7 bin 278 adet minibüs, 3 bin 905 adet otobüs, 70 bin 726 adet kamyonet, 12 bin 577 adet kamyon, 77 bin 472 adet motosiklet, 56 bin 945 adet traktör ve bin 122 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 11,8 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 750 adet ile otomobilde gerçekleşti.

14 bin 39 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Aralık ayında Denizli’de toplam 14 bin 39 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 8 bin 874 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 659 adet ile kamyonet, bin 105 adet ile traktör, 624 adet ile motosiklet, 332 adet ile kamyon, 327 adet ile minibüs, 88 adet ile otobüs ve 30 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

900 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Aralık ayında toplam 900 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 273 adet ile otomobil yer alırken, ardından 229 adet ile traktör, 203 adet ile motosiklet, 147 adet ile kamyonet, 47 adet ile kamyon, 1 ile minibüs geldi.

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