Denizli’de toplam araç sayısı 446 bin 868’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda 2021 yılı Ocak ayına göre Denizli’de toplam araç sayısı yüzde 4,2 oranında artarak 446 bin 868’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de 2021 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 428 bin 862 iken, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında bir artış göstererek 446 bin 868’e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,5 arttı

Otomobil sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 216 bin 325’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 216 bin 325 adet otomobil, 7 bin 267 adet minibüs, 3 bin 909 adet otobüs, 71 bin 8 adet kamyonet, 12 bin 623 adet kamyon, 77 bin 588 adet motosiklet, 57 bin 10 adet traktör ve bin 138 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 12,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 228 adet ile otomobilde gerçekleşti.

7 bin 203 taşıtın devri yapıldı

2022 yılı Ocak ayında Denizli’de toplam 7 bin 203 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 464 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 406 adet ile kamyonet, 500 adet ile traktör, 394 adet ile motosiklet, 197 adet ile minibüs, 153 adet ile kamyon, 73 adet ile otobüs ve 16 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

838 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2022 yılı Ocak ayında toplam 838 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 314 adet ile otomobil yer alırken, ardından 223 adet ile kamyonet, 139 adet ile motosiklet, 86 adet ile traktör, 55 adet ile kamyon, 8 adet ile otobüs, 7 adet ile minibüs ve 6 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.