Denizli’de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 1 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesince, 2018 yılında PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütüne katılarak, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve 2021 yılında Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu 1 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen kararın ardından tutuklandı.