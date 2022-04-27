Denizli’de tarım teşkilatına yangın eğitimi verildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik temel afet bilinci eğitimi, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Yapılan çalışmalarda personele, başta deprem olmak üzere, doğal afetlere hazırlıklı olmak, afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve yangına müdahale konularında gerekli bilgiler verildiği belirtildi.

2022 yılının “Tatbikatlar Yılı” olarak ilan edilmesi üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce belirlenen program dahilinde, il Müdürlüğü sivil savunma uzmanları koordinesinde, temel afet bilinci eğitimi, yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uzmanları tarafından İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda “Temel Afet Bilinci Eğitimi” gerçekleşti. Daha sonrasında da “Tahliye ve Yangın Tatbikatı” düzenlendi. Düzenlenen Eğitim ve tatbikatlara tüm personelin yansıra İl Müdürü Yılmaz ERKAYA, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

AFAD Başkanlığınca, düzenlenen eğitimlerin asıl amacının, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar arasında, oluşabilecek afetlere karşı hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksiklikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, toplumda farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.

Toplantı ve Tatbikatlarda yapılan çalışmalar için İl Müdürlüğü görevlileri: personele, başta deprem olmak üzere, doğal afetlere hazırlıklı olmak, afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, afetlerde davranış şekilleri, tahliye planlaması ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve yangına müdahale konularında gerekli bilgiler verildi ve personelin ilgisi de dikkate alınarak, eğitim ve tatbikatlardan istenilen fayda sağlandığı anlatıldı.