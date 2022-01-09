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Denizli’de tarihi zaferin kahramanları 874. yılında da unutulmadı

1148 yılında Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için 874. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi, anma programı düzenledi. Denizli’nin derin bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Zolan: “Denizli her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmış, gözünü kırpmadan canını vermiş ve her türlü fedakârlıkta bulunmuştur” dedi.

DENİZLİ 09.01.2022, 08:41
Denizli’de tarihi zaferin kahramanları 874. yılında da unutulmadı

1148 yılında Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için 874. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi, anma programı düzenledi. Denizli’nin derin bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Zolan: “Denizli her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmış, gözünü kırpmadan canını vermiş ve her türlü fedakârlıkta bulunmuştur” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Cankurtaran mevkiinde yaşanan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenlendi. 7 ile 8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. haçlı seferine karşı yaşanan tarihi zaferin anma programı Cankurtaran Milli Park Piknik Alanı’nda yapıldı. Yağış nedeniyle spor salonunda düzenlenen programa, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehterean Takımı’nın kahramanlık türküleriyle renk kattığı program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Prof. Dr. Mithat Aydın, tarihi zaferi detaylarıyla anlattığı “Kazıkbeli Savaşı ve Sonuçları” adlı sunumunu sundu.

“Hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak ecdadımız sayesindedir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk andan itibaren Denizli’ye geçmişten bu güne kadar kimlerin hizmet ettiğini, vatan ve milleti uğruna canını, kanını feda eden ecdadı yarınlara taşımak için gayret ettiklerini kaydetti. Başkan Zolan; “15 yıl önce Denizli’nin geçmişi yokmuş, sığ bir tarihe sahipmiş gibi anlaşılabiliyordu. Detaylara inildiğinde birçok tarihi derinlik görüyoruz. Örneğin bulunduğumuz bu alanda 874 yıl önce yaşanmış olan Kazıkbeli Savaşını görüyoruz. Bugün burada bu töreni yapabiliyor, burada nefes alıp verebiliyorsak, hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak 1148’de verilen mücadele ve o gün şehit ve gazi olan kahraman ecdadımızın sayesindedir. Denizli derin bir tarihe sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimize dokunmak adına Kazıkbeli ve Miryokefalon Savaşlarını, 15 Mayıs Milli Mücadele Günümüzü etkinlik ve anma programlarıyla gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu emaneti yere düşürmememiz gerekiyor. Emanete sahip çıktığımız, şehitlerimizi, ecdadımızı unutmadığımız sürece şehitlerimiz, gazilerimiz ölmez. Ecdadımızın ruhu şad olur. Biz onları unutmayacağız ve sahip çıkacağız” dedi.

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