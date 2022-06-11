Denizli’de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen ‘Sünnet Şöleni’ bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının faydalandığı sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. Başvurular 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sosyal belediyecilik ilkesi ile ilçemizde birçok çalışma ve proje gerçekleştiriyoruz. İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevesinde dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnetleri Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılacak. Çocukların sünnetleri özel hastanelerde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sünnet çocuklarının sünnet kıyafetleri de Merkezefendi Belediyesi tarafından hediye edilecek. Çocuklarını sünnet yaptırmak isteyen Merkezefendililer başvurularını belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapabilecekler. Başvurular 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Sünnet olan çocuklar, Merkezefendi Belediyesi’nin düzenleyeceği kutlama etkinliğinde de bir araya gelecek.

“Özel günlerinde çocuklarımızın yanındayız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi Merkezefendililerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Geçen sene ilk kez düzenlenen toplu sünnet etkinliğinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ekonomik anlamda zorluk çeken ailelerimizin, dezavantajlı mahallelerimizin her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik ilkesi ile ilçemizde birçok çalışma ve proje gerçekleştiriyoruz. Geçen sene ilk kez gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet etkinliğimizi bu yıl da yapıyoruz. İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz. Sünnet işlemleri temiz ve hijyenik ortamda modern cerrahi yöntemlerle yapılacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen hemşerilerimiz, belediyemize müracaat edebilirler” diye konuştu.