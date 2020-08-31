Denizli’de suç örgütü lideri operasyon sonucunda yakalandı
DENİZLİ’DE, CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKAN VE İZİNLİ OLDUĞU SÜREÇTE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMAK SUÇUNDAN 5 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ, BİR APARTA DÜZENLENEN OPERASYON SONUCUNDA YAKALANDI. OPERASYONDA RUHSATSIZ SİLAHLAR VE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.
Denizli’de, cezaevinden izinli olarak çıkan ve izinli olduğu süreçte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan suç örgütü lideri, bir aparta düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.
Denizli’de bir aparta operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında daha önce çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan örgüt lideri olarak işlem yapılarak tutuklanan ve korona virüs salgınından dolayı izinli olarak salıverilen, izinli olduğu süre içerisinde de kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı. Suç örgütü liderinin yanı sıra apart çevresinde düzenlenen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 2 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
Apartta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet fişek, 27 adet uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Apart çevresinde durumundan şüphelenilerek gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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