Denizli’de su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi

DENİZLİ(İHA) – Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştiriliyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bugün denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Denetimler 28 Kasım ile 2 Aralık 2022 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilerek eş zamanlı denetimler Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iç sularda, perakende balık tezgahları ve soğuk hava depolarında devam edecek. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar’ın da katılımıyla yapılan denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği ve kontrolü yapılarak uyulması gereken usul ve esaslar hakkında bilgilendirme notları dağıtıldı.

“Haftada 2 gün balık yemeye davet ediyorum”

İl Müdürü Çınar yaptığı açıklamada, “ Balık, anne karnından başlayarak insan sağlığını çok yönlü, olumlu etkileyen besinlerden biridir. Çünkü balık, yüksek kaliteli protein ve besin ögeleri açısından zengindir. Bağışıklık sistemini korur, Omega3 deposudur, çocukların zekâ gelişimine fayda sağlar, kalp sağlığını korur, diyabet riskini azaltır, kemikleri güçlendirir, Çocukların algılama ve dikkat kabiliyetini artırır. Bu faydalardan yararlanmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için vatandaşlarımızı haftada 2 gün balık yemeye davet ediyorum” dedi.

Çınar, sürdürülebilir avcılık için her balığa bir kere üreme fırsatı verilmesi gerektiğini, bilimsel olarak belirlenmiş yasal avlanabilir asgari boyun altında av ve satışının yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlarla ve balıkçılarla sohbet eden Çınar, hayırlı ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu.