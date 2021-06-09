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Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10 Haziran’da Akhan ve Karşıyaka mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

DENİZLİ 09.06.2021, 10:43
Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10 Haziran’da Akhan ve Karşıyaka mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ve 20.00 saatleri arasında, Akhan ve Karşıyaka mahallelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir.
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