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Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Bekilli ilçesinde içme suyu grup deposu elektrik pompa değişimi çalışması nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisine gideceğini duyurdu.

DENİZLİ 21.06.2022, 17:18
Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Bekilli ilçesinde içme suyu grup deposu elektrik pompa değişimi çalışması nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisine gideceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Bekilli İlçesi içme suyu grup deposu elektrik pompa değişimi çalışması nedeniyle su kesintisine gidileceğini açıkladı. Bu çerçevede, 22 Haziran Çarşamba günü saat: 08:00- 20:00 saatleri arasında Bekilli ilçesi Çoğaşlı, Kutlubey, Yeşiloba, Deşdemir, Çamköy Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağını bildirdi. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmanın erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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