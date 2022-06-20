banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı

Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 21 Haziran Salı günü Çakmak, Selçukbey ve Saruhan mahallelerinde su kesintisine gideceğini duyurdu.

DENİZLİ 20.06.2022, 11:18
Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 21 Haziran Salı günü Çakmak, Selçukbey ve Saruhan mahallelerinde su kesintisine gideceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 21 Haziran 2022 Salı günü Çakmak, Selçukbey ve Saruhan mahallelerinde 09.00 ila 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini belirtildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu