Denizli’de spor yatırımları değerlendirildi

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, kent genelindeki spor ve yurt hizmetleri ile ilgili yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen basın organizasyon ile kent genelindeki yapılan spor faaliyetleri ve yatırımlar değerlendirildi. Pamukkale Seyir Tepesinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ömer İlman, Hizmet ve şube müdürleri Pamukkale İlçe Müdürü ve Askf Başkanı katıldı. Programda İl Müdürü Ömer İlman, gençlik, spor ve yurt hizmetleri ile ilgili yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında konuşan İlman, “Denizli’de ekibimizle birlikte herkese hizmet vermeye çalışıyoruz. İlçelerimizdeki bakım onarım eksiklerimiz ne varsa yapıldı. İl ve ilçelerdeki yatırımlarımızı yerinde kontrol ederek takip ediyoruz. Yüzme havuzu olarak Denizli diğer illere göre sayı olarak çok öndedir. Bu yıl sadece 6 portatif yüzme havuzu geldi. Babadağ, Kale, Bekilli, Bozkurt, Baklan ve Beyağaç yani toplam 10 ilçemizde 6’sı bu yıl diğer 4’ü ise geçen yıl kurduk. Büyükşehir’imiz yaptığı birçok yüzme havuzları var“ dedi.

“Denizli’de yapılan spor faaliyetleri kentteki esnafa da kazanç sağlıyor”

Denizli’nin spor organizasyonlarında da marka olması için çalıştıklarını söyleyen İlman, “Denizli’de tam olimpik yüzme havuzumuz yok. Denizli’de olimpik yüzme havuzu, en az 5 bin kişilik kapalı spor salonu lazım. Büyükşehir 3 bin kişilik kapalı spor salon planı olacağını biliyoruz. Denizli’ye yakışır yeni bir stat lazım. Bizim Denizli stadı 20 yıl önceki statlara göre Türkiye’nin sayılıları arasında geliyordu. Şimdi ise zaman ilerledikçe statlar daha gelişti ve modern oldu. Bu yıl hiçbir öğrencimiz açıkta kalmadı. Boş kontenjanlarımız da var bütün öğrencileri yerleştirdik. Fazlasıyla Denizli’de yurt imkanları bulunuyor. Hedefimiz üretimde ve sanayide marka kenti olan Denizli’nin spor organizasyonlarında da marka olmasıdır. Bizler Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak küçük ve büyük spor organizasyonları demeden hepsine talebiz diyoruz. Denizli’de yapılan spor faaliyetleri kentteki esnafa da kazanç sağlıyor ve ilimizin kalkınmasına fayda sağlıyor” diye konuştu.