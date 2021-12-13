Denizli’de son bir haftada çeşitli suçlardan 74 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 76 bin 121 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 74 kişi yakalanırken, asayiş olaylarında 141 şüpheli tutuklandı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 6 ile 12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 76 bin 121 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 74 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 141 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 200 adet mermi, 3 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı televizyon, 2 çalıntı oto teybi, 1 adet kumar makinası ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 965 TL para ele geçirildi.