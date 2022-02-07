Denizli’de son bir haftada 89 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de son bir hafta içerisinde 63’ü maddi hasarlı ve 26’sı yaralanmalı olmak üzere toplam 89 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, “31 Aralık ile 06 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 15 bin 616 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 912 hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 89 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 63’ünün maddi hasarlı, 26’sının ise yaralanmalı kaza olduğu aktarıldı.