Denizli’de son bir haftada 2’si ölümlü 106 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de son bir hafta içerisinde 2’si ölümlü, 60’ı maddi hasarlı ve 46’sı yaralanmalı olmak üzere toplam 108 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 27 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 20 bin 33 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 192’si hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 108 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 2’si ölümlü, 46’sı yaralanmalı, 60’ı ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Öte yandan; ekipler tarafından 120 okul servisi denetlenirken, 1 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.