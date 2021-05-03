Denizli’de son bir haftada 107 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 24 bin 484 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 110 kişi yakalanırken, 513 farklı asayiş olayında ise 337 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 26 Nisan ile 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 24 bin 484 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 110 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 139 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 99’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı televizyon ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 800 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 513 farklı asayiş olayında ise 337 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.