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Denizli’de son bir hafta içerisinde 98 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 54’ü maddi hasarlı, 44’ü yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 98 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

DENİZLİ 30.11.2020, 17:19
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Denizli’de son bir hafta içerisinde 98 trafik kazası meydana geldi
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 54’ü maddi hasarlı, 44’ü yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 98 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 23 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 24 bin 002 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 340 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 98 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 44’ü yaralanmalı, 54’ünün ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.
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