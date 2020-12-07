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Denizli’de son bir hafta içerisinde 61 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 31’i maddi hasarlı, 30’u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 61 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

DENİZLİ 07.12.2020, 16:37
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Denizli’de son bir hafta içerisinde 61 trafik kazası meydana geldi
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 31’i maddi hasarlı, 30’u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 61 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 30 Kasım ile 06 Aralık 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 895 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 936 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 61 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 30’u yaralanmalı, 31’inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.
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