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Denizli’de son bir hafta içerisinde 2’si ölümlü 147 trafik kazası meydana geldi
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, GEÇEN HAFTA 2’Sİ ÖLÜMLÜ, 76 YARALANMALI KAZA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 147 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.
DENİZLİ 31.08.2020, 16:50
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 2’si ölümlü, 76 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 147 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 22 bin 494 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 477 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 147 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 2’si ölümlü, 76’sı yaralanmalı, 69’unun ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
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