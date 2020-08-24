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Denizli’de son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü 160 trafik kazası meydana geldi
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, GEÇEN HAFTA 1’İ ÖLÜMLÜ, 83 YARALANMALI KAZA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 160 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.
DENİZLİ 24.08.2020, 16:56
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 1’i ölümlü, 83 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 160 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 075 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 366 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 160 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 83’ü yaralanmalı, 76’sının ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
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