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Denizli’de son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü 130 trafik kazası meydana geldi
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, GEÇEN HAFTA 1’İ ÖLÜMLÜ, 58 YARALANMALI KAZA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 130 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.
DENİZLİ 05.10.2020, 14:11
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 1’i ölümlü, 58 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 130 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 25 bin 033 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 491 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 130 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 58’i yaralanmalı, 71’inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
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