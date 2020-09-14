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Denizli’de son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü 127 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, GEÇEN HAFTA 1’İ ÖLÜMLÜ, 57 YARALANMALI KAZA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 127 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.

DENİZLİ 14.09.2020, 17:52
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Denizli’de son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü 127 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 1’i ölümlü, 57 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 127 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 20 bin 348 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 711 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 127 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 57’si yaralanmalı, 69’unun ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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