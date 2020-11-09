Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü, 50’si maddi hasarlı, 54’ü yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 105 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 01 Kasım ile 08 Kasım tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 24 bin 596 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 152 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 105 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 54’ü yaralanmalı, 50’si ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.