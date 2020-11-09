Son Dakika
Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE 1’İ ÖLÜMLÜ, 50’Sİ MADDİ HASARLI, 54’Ü YARALANMALI KAZA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 105 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİNİ AÇIKLADI.
DENİZLİ 09.11.2020, 17:38
4
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü, 50’si maddi hasarlı, 54’ü yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 105 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 01 Kasım ile 08 Kasım tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 24 bin 596 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 152 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 105 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 54’ü yaralanmalı, 50’si ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
15°
az bulutlu