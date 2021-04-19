banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 74 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 39’u maddi hasarlı, 34’ü yaralanmalı, 1’i ölümlü olmak üzere toplam 74 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ 19.04.2021, 17:27
2
Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 74 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 39’u maddi hasarlı, 34’ü yaralanmalı, 1’i ölümlü olmak üzere toplam 74 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 079 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 382 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 74 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 34’ünün yaralanmalı, 39’unun maddi hasarlı, 1’inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
13°
hafif yağmur