Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 69 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 41’i maddi hasarlı, 27’si yaralanmalı ve 1’i ölümlü olmak üzere toplam 69 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 03 ile 09 Mayıs 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 877 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 125 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 69 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 27’sinin yaralanmalı, 41’inin maddi hasarlı ve 1’inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı.