Denizli’de son 1 haftada 166 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 73’ü yaralanmalı, 93’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 166 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 7-13 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 20 bin 698 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 347’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 166 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 73’ü yaralanmalı, 93’ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 129 okul servisi denetlenirken, 1 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.