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Denizli’de son 1 haftada 164 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76’sı maddi hasarlı, 87’si yaralanmalı olmak üzere toplam 164 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ 22.08.2022, 15:26
Denizli’de son 1 haftada 164 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76’sı maddi hasarlı, 87’si yaralanmalı olmak üzere toplam 164 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 15 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 975 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 757’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 164 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 76’sı yaralanmalı, 87’si maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.

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