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Denizli’de son 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi
DENİZLİ'DE GEÇTİĞİMİZ SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE 69'U YARALANMALI, 82'İ MADDİ HASARLI VE 4 ÖLÜMLÜ OLMAK ÜZERE TOPLAM 155 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.
DENİZLİ 29.05.2023, 17:03
Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 69’u yaralanmalı, 82’i maddi hasarlı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 155 trafik kazası meydana geldi.
Denizli’de 22-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 12 bin 259 araç kontrol edildi, bu araçlardan 692 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 155 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 69’u yaralanmalı, 82’i maddi hasarlı ve 4 ölümlü kaza oldu.