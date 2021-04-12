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Denizli’de son 1 haftada 149 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 81’i maddi hasarlı, 68’i yaralanmalı olmak üzere toplam 149 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ 12.04.2021, 16:37
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Denizli’de son 1 haftada 149 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 81’i maddi hasarlı, 68’i yaralanmalı olmak üzere toplam 149 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 5 ile 12 Nisan 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 437 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 728 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 149 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 68’inin yaralanmalı, 81’sinin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
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