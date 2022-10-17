Denizli’de son 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 57’si yaralanmalı, 75’i maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 133 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 10- 16 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 64 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 630’u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 133 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 57’si yaralanmalı, 75’i’ maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.