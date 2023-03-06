Denizli’de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 50’i yaralanmalı, 74’ü maddi hasarlı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 126 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de 27 Şubat ile 5 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 17 bin 460 araç kontrol edildi, bu araçlardan 2 bin 96 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 126 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 50’si yaralanmalı, 74’ü maddi hasarlı ve 2 ölümlü kaza oldu.