Denizli’de son 1 haftada 118 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 51’i yaralanmalı, 67’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 118 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 17- 23 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 758 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 267’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 118 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 51’i yaralanmalı, 67’i maddi hasarlı kaza meydana geldi.