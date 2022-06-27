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- Denizli’de son 1 haftada 116 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71’i maddi hasarlı ve 45’i yaralanmalı olmak üzere toplam 116 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ 27.06.2022, 15:23
- Denizli’de son 1 haftada 116 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71’i maddi hasarlı ve 45’i yaralanmalı olmak üzere toplam 116 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 20 ile 26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 10 bin 791 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 687’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 116 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 71’i yaralanmalı, 45’i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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