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Denizli’de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56’sı maddi hasarlı ve 54’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 110 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ 04.07.2022, 15:22
Denizli’de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56’sı maddi hasarlı ve 54’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 110 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 27 Haziran ile 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 19 bin 568 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 353’ü hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 110 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 54’ü yaralanmalı, 56’sı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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