Denizli’de silahlı saldırı: 1’i polis 2 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.