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Denizli’de şiddetli yağışlar etkili olacak

Denizli Valiliği, kentte 1 hafta boyunca etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DENİZLİ 22.01.2022, 09:59
Denizli’de şiddetli yağışlar etkili olacak

Denizli Valiliği, kentte 1 hafta boyunca etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, Bu bugünden itibaren Ege İç kesimlerinden başlayarak Denizli genelinde etkili olması ve gelecek haftanın başına kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

“Bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının hakim olacak”

Vatandaşların mümkün olduğunca araçlarıyla trafiğe çıkmamasını ve yaşanacak olumsuzluklara karşı yetkileri arayarak yardım istenmesini belirtilen açıklamada, "Bügünden itibaren bölgemiz Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bunun sonucunda bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının hakim olacağı meteoroloji verilerine göre tahmin edilmektedir. İlimizde 22 Ocak 2022 Cumartesi havanın yağmur ve karla karışık yağmurlu olması, öğle saatlerinden sonra da kar yağışının başlaması beklenmektedir. 23 Ocak 2022 Pazar günü ve 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yer yer kar yağışının etkili olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27.01.2022 Perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Kış tedbirleri kapsamında bütün illerimiz teyakkuz halinde olduğundan ilimizde de bugün itibari ile Valiliğimiz bünyesinde kriz merkezi ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli personelimiz de teyakkuz halinde olacak olup gerekli tedbirler alınarak 24 saat esasına göre hareket edilecektir. Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır” denildi.

“Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları”

Denizlileri kent genelinde yaşana bilinecek olumsuz hava koşullarına karşı acil çağrı merkezlerinin aranmasını gerektiğini duyuran Denizli Valiliği, “Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri. Sokakta kalan, evsiz kişilerin ALO 112, 153, 155, 156 ihbar hatları veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları. Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalar. Sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları. soba ve baca zehirlenmelerine karşı sobaların dikkatli kullanılması” uyarısında bulundu.

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