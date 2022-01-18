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Denizli’de sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluşuyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğinde hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında fidan dağıtımı ilçelerde devam ediyor. 2017 yılında başlatılan projeyle Denizli’de bugüne kadar toplamda 380 bin ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

DENİZLİ 18.01.2022, 14:15
Denizli’de sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluşuyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğinde hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında fidan dağıtımı ilçelerde devam ediyor. 2017 yılında başlatılan projeyle Denizli’de bugüne kadar toplamda 380 bin ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Denizli’nin Türkiye’de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğiyle hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında bu yıl planlanan 40 bin ceviz fidanının dağıtımına Çal ve Babadağ ilçelerinde başlandı.

“Denizli’yi "Cevizin Başkenti" "Ceviz Markalı Şehir" yapmak”

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz ERKAYA’nın yaptığı açıklamada; "Denizli, Türkiye ceviz üretiminin yüzde 5’ni karşılamaktadır. Proje başlangıcında 48 bin 250 olan ceviz alanımız, 2018 yılında 70 bin dekara ulaşmıştır. Hedefimiz 100 bin yaklaşık 1 milyon 500 bin Ağaç sayısı bakımından Türkiye’de 1.sırada, Verimde 2. Sırada yer almaktır. İleride inşallah genç ağaçların verime yatmasıyla verimde de 1. olacağız. Dağıttığımız ceviz çeşitleri dünyada kabul görmüş çeşitlerdir. Bu projede 5.yılımızı uyguluyoruz. Dağıtılan ceviz fidanlarının kurulduğu kapama bahçelerinin kontrolleri tarafımızca her yıl yapılmaktadır. Tutma oranları yüzde 80 ile 90 arasındadır. Hedefimiz; Denizli’yi "Cevizin Başkenti" "Ceviz Markalı Şehir" yapmaktır. Bu yıl dağıtacağımız fidanlarla 5 yılda toplam 420 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız.

Balıkesir İli Bandırma İlçesinden bitki sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra 4 bin 850 adet chandler çeşidi sertifikalı ceviz fidanı üreticiden temin edilip nakliyesi yapılarak Çal ilçesinde 70 çiftçiye 4450 adet ve Babadağ ilçesinde 7 çiftçiye 400 adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. 2022 yılı dağıtımı yapılan ceviz fidanlarının tanesi 7 buçuk TL olarak belirlenmiştir. Diğer 15 ilçenin fidan dağıtımı; araziden fidan sökümü yapıldıkça ve hava şartları fidan dağıtımı ve dikimine uygun oldukça devam edilecek

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