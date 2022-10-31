Denizli’de şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 4 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 4 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 42 gram eroin maddesi ile şarj adaptörü içerisine gizlenmiş vaziyette 8 gram metamfetamin ele geçirildi. İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 4 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.