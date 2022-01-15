Denizli’de sağlık yatırımları devam ediyor

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk başkanlığında, Denizli’de hizmete kazandırılan ve planlanan sağlık yatırımlarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda; Destek Hizmetleri Başkanı Yavuz Tosun, Başkan Yardımcısı Eray Çalap ve Mühendislik Birimi çalışanlarının katıldığı toplantıda; 2021 yılında Denizli’ye kazandırılan sağlık yatırımları ile 2022 yılında yapımı devam eden ve planlanan sağlık yatırımları istişare edildi.

2019 yılı ve 2020 yılında başlatılan 28 milyon TL’lik sağlık yatırımlarının %90’ınının 2021 yılında tamamlandığını, yüzde 10’luk kısmının da birkaç ay içinde tamamlanacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Öztürk, ayrıca 63 sağlık tesisinde de 1 milyon 250 bin TL tutarında bakım onarım ve tadilat çalışmalarının Müdürlük tarafından yapıldığını söyledi. Öztürk: “2021 yılında Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanemizde içerisinde 20 cihazlı diyaliz ünitesi ve 6 diş poliklinikleri bulunan Ek Hizmet Binası, Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon (BAHAR) Merkezi, Tavas’ta KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) hizmete açıldı. Yine Çameli’de Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu, Honaz’da 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Çal’da Denizler Sağlık Evi açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu” diye konuştu.

2022 yılında 15 milyon TL’lik sağlık yatırımı planlaması yapıldı

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2022 yılında da sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi ve şöyle konuştu: “Acıpayam’da Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, Merkezde Halk Sağlığı Laboratuvarı çok yakın zamanda faaliyette olacak. Yine Buldan’da Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık İstasyonu inşaatlarımız bu yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Ayrıca 2022 yılında Tavas Aile Sağlığı Merkezi, İlçe sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi projelerimizi de başlatmayı hedefliyor, böylelikle 2022 yılında da 15 milyon TL’lik ilave yatırım planlamamızı yapmış oluyoruz. Uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü olarak hizmet verecek Şehir Hastanemizin inşaat çalışmaları da başladı ve bittiğinde o da Denizli için büyük bir kazanım olacak” dedi.