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Denizli’de ’Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’ 14 Mart Tıp Bayramı’nda törenle açıldı

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Tabip Odası işbirliğince, korona virüs salgını ile mücadele süresinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere kahraman sağlıkçılar için “Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı” 14 Mart Tıp Bayramı’nda törenle açıldı.

DENİZLİ 14.03.2021, 18:20
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Denizli’de ’Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’ 14 Mart Tıp Bayramı’nda törenle açıldı

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Tabip Odası işbirliğince, korona virüs salgını ile mücadele süresinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere kahraman sağlıkçılar için “Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı” 14 Mart Tıp Bayramı’nda törenle açıldı.

Denizli Tabip Odası ve Merkezefendi Belediyesi işbirliğince, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kahraman sağlık çalışanları için yaptırılan “Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı” 14 Mart Tıp Bayramı’nda törenle açıldı. Anıta pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismi yazıldı. Fedakarca çalışan sağlık emekçileri için Selçukbey Mahallesinde yapılan anıtın açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, Denizli Tabip Odası üyeleri, sağlık çalışanları, STK temsilcileri, Pamukkale Üniversitesi temsilcileri, Merkezefendi Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Kendi hayatları pahasına herkese hayat veren sağlık emekçilerine minnet ve şükranlarını sunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Pandemi süreci bizlere sağlık hizmetlerinin ve sağlık hizmetlerinin omurgasını oluşturan sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha hatırlattı. Sizlerin her dönemde gerçekleştirdiğiniz ancak hayatın doğal akışı sürerken, herkes tarafından fark edilemeyebilen özverili çalışmalarınızın gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Herkesin evinde olduğu dönemde en ön safta mücadele eden, gece gündüz demeden çalışan, evlerine dahi gidemeyen, kendi hayatları pahasına herkese hayat veren sağlık emekçilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“Sağlık çalışanlarımızın isimlerini yaşatmak için bu anıtını açıyoruz”

Sağlık çalışanlarının hakkının ödenemez olduğunu söyleyen Başkan Doğan; “Toplum sağlığını canından aziz bilerek hayati tehlike altında çalışan doktorlarımıza, eczacılarımıza, diş hekimlerimize, hemşirelerimize, paramediklerimize ve sağlık hizmetlerinin her alanında görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenemez. Bu süreçte bizi en çok üzen şey hiç şüphe yok ki görevi esnasında virüse yakalanarak yaşam savaşını kaybeden sağlık emekçilerimiz oldu. Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi, maalesef Denizlimizde de kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu. 14 Mart Tıp Bayramı’nın bir başka anlam taşıdığı bugün, burada aramızdan bedenen ayrılan ama insanlık için gösterdikleri gayretleriyle sonsuza dek aramızda kalacak sağlık çalışanlarımızın isimlerini yaşatmak, aziz hatıralarına duyduğumuz sonsuz saygıyı ve minnetimizi ifade etmek için yaptığımız sağlık anıtını açacağız. Hayatını kaybeden sağlık emekçilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Yakınlarına, sevenlerine, sağlık camiasına sabırlar diliyorum. Kadirşinas milletimiz, kahramanlarımızı asla unutmayacaktır” diye konuştu.

“Ortaya çok güzel bir eser çıktı”

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay; “Pandemi döneminde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anmak için bu projeyi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ilettiğimiz de zaten böyle bir projelerinin olduğunu söyledi. Birlikte çalışalım dedi, ortak olduk. Ortaya da çok güzel bir eser çıktı. Emeği geçen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.
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