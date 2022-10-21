Denizli’de Roma, Bizans ve Etnografik döneme ait tarihi eserler bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde jandarma ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada Roma, Bizans ve Etnografik dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için yaptığı çalışmada, Acıpayam ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan faaliyette otomobilden Roma ve Bizans dönemine ait 228 adet sikke, Etnografik döneme ait 1 adet bıçak, 9 adet yüzük, 1 adet bileklik ve 1 adet kolye ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.