Denizli’de PKK ve FETÖ üyesi 2 şüpheli yakalandı

Denizli’de PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, “PKK/KCKPYD/YPG Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı, yakalanan kişi hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu çerçevesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanıp, sevk edildiği makamlarca tutuklandı.