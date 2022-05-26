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Denizli’de özel bireylere yönelik ilk Kur’an kursu hizmete açıldı

Denizli’de İl Müftülüğü Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından her yaştan işitme ve görme engelli özel bireylerin, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenebilmesi için hayata geçirilen ilk merkez törenle hizmete açıldı.

DENİZLİ 26.05.2022, 11:27
Denizli’de özel bireylere yönelik ilk Kur’an kursu hizmete açıldı

Denizli’de İl Müftülüğü Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından her yaştan işitme ve görme engelli özel bireylerin, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenebilmesi için hayata geçirilen ilk merkez törenle hizmete açıldı.

Denizli İl Müftülüğü tarafından Pamukkale ilçesinde özel bireyler için yaptırılan İşitme ve Görme Engelli Kur’an Kursu törenle hizmete açıldı. İşitme ve görme engelli bireyler Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra diğer dini bilgileri daha kolay öğrenebilmeleri için hayata geçirilen kursun açılışına Vali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, özel bireyler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kurs hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mehmet Aşık, engelli bireylere uzman eğitmenlerin eşliğinde ders verileceğini belirterek, “İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü olarak Pamukkale ilçemizde bulunan Allı Camimizde İşitme ve Görme Engelli Kur’an Kursu açtık. İşitme ve görme engelli öğrencilerimize bu konuda daha önceden eğitim almış, konusunda uzman hocalarımızla birlikte eğitimler vereceğiz” dedi.

“Engelli bireyler için Kur’an kursu daha çok olması gerekiyor”

Engelliler için açılan kursun kendisinin durumunda olanlar için çok iyi bir proje olduğunu söyleyen kursiyer Emre Akşit, “Ben Denizli’de bulunan bir camide müzenim ve aynı zamanda hafızım. Açılan kursun ülkemize ve herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür önemli kursların her yerde olmasını istiyoruz. Özelikle engelli bireyler için Kur’an kursu daha çok olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bizler buraya her gün geldikçe faydalanacağız”

Kur’an kursunun kendileri için büyük bir ihtiyaç olduğunu anlatan Hamidiye Kızgın da “Kur’an kursunun açılması çok güzel oldu. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Kur’an kursu, çok büyük bir ihtiyaçtı. Birçok engelli arkadaşım da benim gibi Kur’an öğrenmek istiyor. Bizler buraya her gün geldikçe faydalanacağız. Engelli bireyler için imkanlar çok güzel” şeklinde konuştu.

“Denizli’mizde böyle bir Kur’an kursuna ihtiyaç vardı”

Kursun engelli bireyler için birçok fayda sağlayacağını kaydeden kursiyer İsmail Özütemiz ise, “Denizli’mizde böyle bir Kur’an kursuna ihtiyaç vardı. Burada hem işitme hem de görme engelliler için kurslar olacak. Ulaşım olaraktan rahat bir konumda. Aynı zamanda engelli bireylerin kurs alanında rahat edebileceği imkanlarda bulunuyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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