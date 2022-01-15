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Denizli’de otel ve pansiyonlara ‘Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi’ bilgilendirmesi gerçekleştirildi

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, otel ve pansiyonlara yönelik 25 Eylül 2021’de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

DENİZLİ 15.01.2022, 08:19
Denizli’de otel ve pansiyonlara ‘Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi’ bilgilendirmesi gerçekleştirildi

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, otel ve pansiyonlara yönelik 25 Eylül 2021’de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren konaklama tesislerini Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesi başvuru süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla, 12 ve 13 Ocak tarihlerinde, Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonunda ve Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu MTAL Konferans Salonunda iki ayrı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıların açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol; “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27 Temmuz 2021’de yaptığı kanun değişikliği ve 25 Eylül’de ise yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında artık tüm konaklama tesislerinin bakanlık çatısı altında toplanacağını, bu uygulamanın belediye belgeli tesis ve bakanlık belgeli tesis ayırımını kısmen ortadan kaldırarak hizmet kalitesine, turist memnuniyetine belirli bir standart getireceğini belirtmek isterim. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalarla birlikte Denizli’ye gelecek ve konaklayacak turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz. Şehrimizin turizminin geliştirilmesi ve bu yolla ekonomik kalkınmasının sağlanması konusunda devlet ile özel sektör işbirliğinin son derece önemli olduğunu, tüm tesislerin süreç hakkında eksiksiz bilgilendirilerek varsa sorunların çözümü için ortak akılla çalışılacağını, hiçbir vatandaşın, hiçbir turistin ve tesisin mağdur edilmemesi için gerekli önlemler beraber alınacaktır” dedi.

Başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yapılacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yaptığı değişikliğe istinaden; “Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olan ve ruhsat tarihi 27 Temmuz 2021 ve öncesine ait olan tüm konaklama tesislerinin (ruhsatında konaklama, pansiyon, otel, motel, apart otel, suit otel ve benzeri ifadelerin yer alması gerekiyor) herhangi bir oda veya yatak sayısı sınırlaması bulunmaksızın 28 Temmuz 2022 tarihine kadar kendi şehirlerindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurarak Basit Konaklama Tesisi İşletme Belgesine başvurması gerekiyor. Başvuru formu ve ilgili yönetmeliğe Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet adresinde Başvurular ve Yönergeler kısmından ulaşılabiliyor” şeklinde belirtildi.

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