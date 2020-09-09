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Denizli’de orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SONUCUNDA 3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE VE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN YOĞUN MÜCADELESİ SONUCUNDA YANGIN DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

DENİZLİ 09.09.2020, 10:39
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Denizli’de orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Denizli’nin Kale ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda 3 hektar alan zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın daha fazla büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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