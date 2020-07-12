Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı
DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI İTFAİYE VE HELİKOPTERLER İLE SÖNDÜRÜLEREK, KONTROL ALTINA ALINDI.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen orman yangını itfaiye ve helikopterler ile söndürülerek, kontrol altına alındı.
Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının henüz belirlenemeyen nedenle ortaya çıktığı belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Yangın alanı genişlemesi ile birlikte Denizli ve Muğla ilinin Fethiye ilçesinden 2 helikopter, söndürme çalışmalarına destek verdi. Ormanlık alanın yakınlarında bulunan ahır içerisindeki hayvanlar tahliye edilirken, çevreye yakın olan 2 evde bulunanlar tedbir amaçlı çevreden uzaklaştırıldı. Ahırda ise yangından dolayı hasar meydana geldi.
Yangından dolayı yaklaşık 3 hektarlık alan etkilendiği belirtildi.
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