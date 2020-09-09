Denizli’de onlarca tarihi yapı yok olmaktan kurtarıldı

Denizli’nin tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar onlarca tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı.

Restore ettiği tarihi binalarla kentin değerlerine sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden başlayarak beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar Denizli’nin geçmişine tanıklık eden çok sayıda yapıyı yok olmaktan kurtardı. Denizli merkezin yanında ilçelerdeki tarihi yapılara da sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Değirmeni, Cezmi Ökten Evi, Necdet Ökten Evi, Adil Beştaş Evi, Necdet Bilge Evi, Abdüloğlu Evi, Ali Kahya Türbesi ve Şirvani Türbesi gibi birçok restorasyon çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Güney Hükümet Konağı’nda da restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür turizmine dev katkı

Bunların yanında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan İlbadı Eski Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için de büyük çaba harcadı. 2008 yılında Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti’nde çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu yatırımlarla kültür turizmine büyük katkıda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca 2018 yılında başlayan “Laodikya Seni Çağırıyor Projesi” ile 2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu kazı ve restorasyon çalışmalarına da destek veriyor. Antik yapının bu yılsonunda kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

"Gelecek nesillere aktarılacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren Denizli’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını söyledi. Denizli’deki tarihi ve kültürel yapıların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Geçmişi olmayan bir toplumun geleceğinin de olamayacağı inancıyla tarihi değerlerimizi yeniden kent belleğine kazandıracak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar birçok değerimizi yok olmaktan kurtardık. Bundan sonra da ecdadımızdan kalan tarihi yapıların yok olmasına izin vermeyeceğiz. Bu değerlerimizi koruyarak gelecek nesillerimize aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.