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Denizli’de onlarca kaçak tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
DENİZLİ 01.11.2021, 17:54
Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 bin 420 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara, 5 bin 516 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.